Чистая прибыль Apple за 2022 год – есть нюансы

БАКУ /Trend/ - Американская компания Apple впервые за последние 14 кварталов не нарастит чистую прибыль.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на аналитическую компанию Visible Alpha, чистая прибыль Apple по итогам четвертого квартала 2022 года сократиться более чем на восемь процентов. Аналитики считают, что выручка Apple за этот период опустится ниже рекордных 123,9 миллиарда долларов, которые были получены по итогам четвертого квартала 2021 года.

Специалисты Visible Alpha подчеркивают, что сокращение прибыли связаны со сбоем логистики и вспышкой COVID-19 в Китае.

Кроме того, согласно данным американской биржи NASDAQ, на момент открытия торгов третьего января 2023 года стоимость акций Apple составляла 130,28 доллара, а на момент закрытия - 129,93 доллара.

Диапазон стоимости акций Apple третьего января был на уровне 124,17 - 130,9 доллара за одну акцию. Отношение текущей цены акции к ее прибыли за последние 12 месяцев составила 20,46, дивидендная доходность - 0,74 процента.

Отметим, что капитализация Apple опустилась ниже отметки в два триллиона долларов впервые с 2021 года.