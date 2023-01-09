Скамеры идут на всё: эксперты «Лаборатории Касперского» призывают не верить в «лёгкие выигрыши»

Новогодние праздники – тема, которую традиционно эксплуатируют злоумышленники. Полагаясь на неосведомленность и невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям большие праздничные скидки и подарки. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша.

Например, в преддверии Нового года мошенники могут делать скам-рассылки с розыгрышем новогодних подарков. «Письмо счастья» может распространяться через популярный мессенджер вроде WhatsApp. Пользователю могут предложить выиграть крупный денежный приз или корзину подарков от якобы крупного известного супермаркета. Для участия в акции нужно ответить на несколько простых вопросов, вроде «На что потратите ваш денежный приз» или «Что самое важное во время Нового года?». Согласно легенде, для получения приза нужно будет либо разослать ссылку на акцию друзьям, а потом оставить свои данные для доставки подарка, либо заплатить за неё 1 манат, для чего требуется на сайте мошенников ввести данные карты, включая CVV-код.

«Злоумышленники всегда адаптируют свои схемы под актуальную повестку, и новогодние праздники не исключение. Более того мошенники могут реализовывать свои планы за счет вас и людей, которые находятся в вашем контакт-листе, просто прося распространить потенциально опасное сообщение среди друзей. Конечно, в период праздников хочется верить только в хорошее, но рекомендуем не портить праздник ни себе, ни близким, оставаться бдительными и помнить, что чудеса хоть и бывают, но, скорее всего, не в скам-рассылках. Внимательно проверяйте сайты, на которых оставляете свои данные, и скептически относитесь к слишком щедрым предложениям в сети», — говорит Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы не стать жертвой скама, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: