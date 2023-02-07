День безопасного интернета: как стать ниндзя в области кибербезопасности?

День безопасного интернета отмечается 7 февраля и призван привлечь внимание к проблемам кибербезопасности. Эксперты «Лаборатории Касперского» составили список из шести важных советов, которые помогут защитить личные данные и деньги в цифровом пространстве.

Установите на учётные записи уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию

Часто пароль — это единственное, что стоит между личными данными, хранящимися в учётной записи, и злоумышленниками. Вот почему паролям стоит уделять особое внимание.

Во-первых, они должны быть уникальными, иначе утечка данных на одном сервисе будет означать, что и все остальные ваши аккаунты в опасности. Во-вторых, пароли должны быть длинными и сложными, чтобы мошенники не могли их угадать или получить методом перебора. И поскольку у всех нас есть десятки учётных записей, лучше всего делегировать скучную работу по придумыванию и запоминанию паролей менеджеру паролей ― программе, предназначенной для безопасного и удобного хранения учётных данных.

Также, где возможно используйте двухфакторную аутентификацию: включите функцию дополнительного подтверждения через SMS или приложение-аутентификатор.

Настройте параметры конфиденциальности на подходящем уровне

Выкладывая слишком большое количество личной информации, есть риск предоставить злоумышленникам дополнительные возможности для обмана. Поскольку для многих социальные сети ― неотъемлемая часть жизни, лучший способ защитить данные — проверить, у кого есть к ним доступ. Для этого зайдите в настройки конфиденциальности соцсети и укажите, кому будут доступны ваши данные и главное какие (например, сообщения, изображения, дата рождения). Если вам сложно разобраться в настройках, воспользуйтесь бесплатным Kaspersky Privacy Checker: ресурс объяснит, за какими опциями настроек стоят угрозы, а какие из них являются безопасными.

Не передавайте личные данные незнакомцам — даже с искусственным интеллектом

Будьте осторожны с незнакомцами в интернете ― вы не можете знать наверняка, с кем имеете дело и какие у них намерения на самом деле. Так, согласно опросу «Лаборатории Касперского», каждый шестой респондент, использующий приложения для онлайн-знакомств, подвергался доксингу ― их личная информация утекала в сеть. Иногда люди с подозрением относятся к незнакомцам, но могут потерять бдительность, когда общаются с чат-ботами. Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, становятся всё более убедительными, и многие склонны обсуждать с ними личные дела. При этом некоторые сервисы чат-ботов прямо просят пользователей не писать им личных данных, поскольку все разговоры могут быть просмотрены. Потому что, как и в случае с любым другим сервисом, может произойти утечка данных в результате взлома. Поэтому будьте бдительны и дважды думайте перед тем, как поделиться с незнакомцами чем-то важным.

Изучите основы использования криптобирж

Если в этом году вы хотите попробовать использовать криптовалюту и криптобиржи, стоит внимательно отнестись к их выбору. Биржи лучше выбирать по сторонним рейтингам сайтов-агрегаторов и останавливаться на самых крупных и известных. Проведите собственное исследование, чтобы лучше понять, что это за платформа и какая у неё репутация, — это поможет защитить ваши данные и деньги в будущем.

Защитите сид-фразу

Если вы используете некастодиальные криптокошельки в браузерах или аппаратные кошельки, вам нужно подумать, где и как хранить Seed-фразу. Записывать её на компьютере в заметки — не лучший вариант, так как есть риск, что этот пароль утечёт в случае атаки. Лучше записать ключ на бумаге и хранить дома — но в этом случае есть риск потерять эту бумажку и тогда вы можете лишиться доступа к криптокошельку. Не храните секретную фразу в публичных файлообменниках, не отправляйте через мессенджеры или по электронной почте.

Изучите общие советы по безопасности

Помимо методов безопасного использования криптокошельков и криптобирж, стоит соблюдать общие правила безопасности, которые помогут избежать мошенников и сохранить деньги. Например, полезно выработать привычку настороженно относиться к поступающим на почту и в мессенджеры запросам ― слишком заманчивым предложениям, угрозам сохранности ваших денег и так далее. А еще можно читать блоги, в которых эксперты по кибербезопасности держат руку на пульсе современных угроз и делятся актуальными советами как для пользователей, так и для бизнеса.