Новое назначение в совете директоров Bakcell

Bakcell объявила о назначении Сальвадора Англада новым членом совета директоров компании.

Г-н Англада имеет более чем 27-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. За свою карьеру он занимал различные руководящие должности в Европе, в таких компаниях как Telefonica, O2 и Dell. Прежде чем присоединиться к совету директоров Bakcell, Сальвадор Англада более 9 лет проработал в ОАЭ – сначала в качестве главного директора по бизнесу e& Group (бывший Etisalat), а затем в качестве главного исполнительного директора e& enterprise, дочерней компании e& Group, специализирующейся на оказании услуг в сфере цифровой трансформации, клиентам в корпоративном и государственном секторах.

Г-н Англада получил степень Executive MBA от Instituto de Empresa (Испания) и степень магистра промышленной инженерии от университета UPM в Мадриде. Он также успешно завершил программу обучения руководителей в Университете Сингулярности (Силиконовая Долина) и программу PDG в бизнес-школе IESE.

«Bakcell непрерывно работает над созданием лучшего в своем классе цифрового бизнеса. Для этого мы привлекаем высококвалифицированных людей, способных помочь нам в этом нелегком деле. Мы очень рады объявить о назначении Сальвадора Англада членом совета директоров Bakcell. Его впечатляющий и обширный опыт работы в сфере телекоммуникаций и информационных технологий станет важным активом в нашей работе, поскольку мы продолжаем внедрять инновации и продвигать цифровую трансформацию в Азербайджане и за его пределами», - отметил Василь Лацанич, Председатель совета директоров Bakcell и глава телеком-направления NEQSOL Holding.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, является первым оператором мобильной связи в Азербайджане, внедрившим новейшие технологии VoLTE и eSIM. В начале 2023 года компания объявила о пробном запуске 5G в отдельных районах Баку. Сеть Bakcell признана «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане» компанией Ookla®.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.