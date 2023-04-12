NASA, JAXA, Boeing и другие крупные компании примут участие на Международном конгрессе астронавтики в Баку

БАКУ /Trend/ - Ряд космических агентств и организаций в космической сфере подтвердили свое участие на предстоящем Международном конгрессе астронавтики в Баку.

Как передает в среду Trend, об этом сказала директор департамента подготовки к Международному конгрессу астронавтики ОАО «Азеркосмос» Рана Джафарова в ходе медиа-брифинга, посвященного Международному конгрессу астронавтики.

"Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), The Boeing Company, одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире – Airbus, Европейское космическое агентство уже подтвердили свое участие в Международном конгрессе астронавтики в Баку», - сказала она.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября того же года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие Международной космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" принадлежат два спутника связи – Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky. По итогам 2022 года доходы акционерного общества от продажи спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 26,6 миллиона долларов.