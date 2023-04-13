БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по формированию национальных «облачных» технологий.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

По его словам, «облачные» технологии, размещенные за рубежом создают такие проблемы, как зависимость от внешних игроков в области защиты данных.

«Во избежание этих проблем, мы отдаем предпочтение «облачным» технологиям, размещенным на территории нашей страны. Со стороны министерства цифрового развития и транспорта и других государственных и частных организаций ведутся работы по созданию «облачных» решений и правительственного облака», - сказал он.

Мамедов также сообщил, что на сегодняшний день 250 госструктур имеют свыше 30 тысяч электронных адресов в более чем 500 доменных именах.

«Мы работаем над созданием новой системы электронной почты для правительственных органов и до конца года ожидается завершить как подготовку проекта, так и перевод госструктур в эту систему», - сказал он.