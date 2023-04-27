Названа дата анонса нового флагманского процессора для смартфонов

Тайваньская компания MediaTek запланировала презентацию нового флагманского процессора Dimensity 9200+ на 10 мая 2023 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает издание 9To5Google, ссылаясь на новый пост официального аккаунта фирмы в китайской соцсети Weibo.

Вместе с датой анонса MediaTek опубликовала изображение с дизайном чипа. На нем будут выгравированы название компании, код модели и пометка о поддержке 5G.

Подробностей о новом чипе крайне мало. В 9To5Google считают, что, раз Dimensity 9200 противопоставлялся процессору Snapdragon 8 Gen 2, то Dimensity 9200+, скорее всего, слегка превзойдет конкурента.

Наверняка неизвестно и то, какой смартфон первым получит новый процессор MediaTek. 9To5Google пишет, что, если следовать аналогии прошлых лет, изначально Dimensity 9200+, вероятно, появится только в смартфонах для китайского рынка. Так, например, было с Dimensity 9000+. Чип дебютировал в смартфоне Oppo Find N2 Flip, который официально так и не был представлен ни в Европе, ни в США.