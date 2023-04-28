Доступный тариф для регионов от “Nar”: “Yerlim+”

“Nar” ввел новый тариф “Yerlim+” для более удобного и экономичного общения в регионах. Теперь, заплатив всего 4 маната, абоненты получат 100 минут звонков внутри страны, 300 МБ интернета и бесплатное общение в WhatsApp. Для активации тарифа необходимо получить новый номер, обратившись в центры продаж и обслуживания “Nar” в регионах.

Вы можете использовать минуты для звонков, предлагаемые тарифом “Yerlim+” из вашего региона на все направления внутри страны. Более подробную информацию о тарифе “Yerlim+” вы можете получить здесь.

Придерживаясь клиентоориентированной политики, “Nar” предоставляет тарифы, соответствующие различным потребностям, для удобного общения своих абонентов.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.