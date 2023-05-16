Пополни баланс карты Kapital Bank через MilliÖN и выиграй подарок

БАКУ/Trend/ - Kapital Bank проводит однотиражную стимулирующую лотерею для держателей своих платежных карт. Для участия в лотерее необходимо пополнить баланс любой карты от Kapital Bank (зарплатной, дебетовой, карты рассрочки Birbank и т.д.) через платежные терминалы MilliÖN.

Согласно условиям, владельцы карт, зачислившие на свой баланс 10 манатов и более до 30 июня 2023 года, автоматически получают право на участие в лотерее. В ходе розыгрыша, который состоится 14 июля 2023 года, своих обладателей найдут 1 автомобиль Toyota Corolla, 5 смартфонов iPhone 14 Pro на 128 ГБ и 10 планшетов iPad 10.9 на 64 ГБ.

В лотерее нет ограничений на шансы, и каждые зачисленные 10 манатов дают владельцу карты 1 шанс на участие. Например, если владелец карты положил на свою карту 100 манатов, он автоматически получит 10 шансов на участие. Если у клиента несколько карт Kapital Bank или Birbank, каждая из них будет участвовать в лотерее отдельно. По одной карте можно выиграть только один подарок. Для получения дополнительной информации о лотерее перейдите по ссылке https://kbl.az/kbmlnpr.

Карты Kapital Bank и Birbank можно заказать в филиалах банка или онлайн на сайтах kapitalbank.az и birbank.az. Платежные карты выдаются в валюте AZN, USD или EUR со сроком действия на 1, 2 или 3 года.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.