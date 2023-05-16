Проект "Цифровой Шелковый Путь" позволит превратить Азербайджан в цифровой хаб

БАКУ /Trend/ - Проект "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), который Азербайджан осуществляет в партнерстве с коллегами из Казахстана и Туркменистана, позволит ускорить передачу данных между странами Центральной Азии и Европы.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель правления AzerTelekom Фуад Аллахвердиев в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

«Также реализация этого проекта позволит нам превратить Азербайджан в цифровой хаб. Наша страна, наряду с экспортом возобновляемой энергии, будет транспортировать и международный трафик», - добавил он.

По его словам, сегодня Азербайджан является хабом по транспортировке грузов с Востока на Запад.

«Хочу отметить, что наша страна обладает огромным потенциалом в области возобновляемой энергии, которую она может в будущем экспортировать в Европу. В этой связи между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией уже подписан соответствующий меморандум», - сказал он.

Отметим, что цель проекта Digital Silk Way - обеспечение прохождения международных интернет-маршрутов через Азербайджан, развитие информационных технологий и цифровой экосистемы в стране и регионе.