Узбекистан уделяет приоритетное внимание вопросам кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане кибербезопасность стала приоритетной областью развития, и сегодня более 10 университетов страны активно занимаются подготовкой кадров в этой сфере.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом Центра кибербезопасности Узбекистана Адильбек Ишмуратов в ходе второго национального форума по кибербезопасности в Баку.

По его словам, этот процесс начался еще в 2005 году, когда в Узбекистане почти не было специалистов в данной области.

«С тех пор страна предпринимает значительные усилия для развития этого направления и сотрудничает с другими странами для обмена опытом и обучения молодых специалистов. Однако проблемы в сфере кибербезопасности не могут быть полностью решены внутри страны. Для эффективного решения таких проблем необходимо постоянное сотрудничество с другими государствами и обучение молодых специалистов с учетом международного опыта. Важно также уделять внимание различным направлениям в этой области. Узбекистан активно работает над устранением внутренних технических проблем, связанных с внедрением информационных технологий в государственных организациях, а принятый закон о кибербезопасности способствует решению этих вопросов», - сказал он.

Ишмуратов отметил, что на данный момент Узбекистан успешно справляется с вызовами в области кибербезопасности.

«Закон о кибербезопасности, принятый в апреле 2022 года, позволяет решить возникающие в этой сфере проблемы и обеспечить безопасность информационных ресурсов», - добавил он.