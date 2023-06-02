В Азербайджане ширится применение инноваций

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной экономической политике и проведению реформ в различных сферах, Азербайджан создал благоприятную среду для деловых и инвестиционных возможностей.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Руфат Атакишиев в ходе мероприятия на тему "Гранд-финал V4-Azerbaijan Tech Bridge"

«Это стимулирует спрос на новые технологии, которые помогают бизнес-сообществу быстро расширять свою деятельность, проникать на новые рынки и увеличивать оборот. Внедрение умных и инновационных решений становится неотъемлемой частью повседневной жизни, и в Азербайджане растет использование новых технологий. Наше агентство является одной из организаций, активно способствующих улучшению и развитию инновационного предпринимательства и стартап-экосистемы. Агентство занимается поддержкой молодых предпринимателей и осуществляет соответствующие меры в связи с этим. Эти меры включают тренинги, консультации, гранты и сертификаты "Startup", которые освобождают бизнес от налога на прибыль и подоходного налога», - сказал он.

Отметим, что проект V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) был инициирован посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) фонда.

Инициатива реализуется с февраля 2022 года консорциумом в составе Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) и IdealHub Innovation and Technology Center (Азербайджан), с рядом поддерживающих азербайджанских партнеров, включая Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Цель 18-месячного проекта заключается в установлении и укреплении сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций путем установления связей между участниками экосистемы стартапов, такими как инновационные центры, частные инвесторы, венчурные фонды и корпорации из ЕС.