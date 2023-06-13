Новая серия телевизоров Neo QLED от Samsung получила сертификат «Снижение выбросов CO2» от Carbon Trust

БАКУ/Trend/ - Сертификация подтверждает, что, судя по показателям "от колыбели до могилы" шесть моделей Neo QLED 8K и Neo QLED 4K имеют уменьшенный углеродный след по сравнению с их предшественниками.

По мере того, как Samsung расширяет свои усилия в области устойчивого развития, ожидается, что в этом году сертификаты получат более 20 моделей.

Компания Samsung Electronics объявила о том, что шесть моделей из линейки 2023 Neo QLED уже получили сертификат "Сокращение выбросов CO2" от Carbon Trust. Этот знак присваивается продукту только после того, как доказано, что его углеродный след сокращается из года в год, что свидетельствует об усилиях Samsung по повышению устойчивости на протяжении всего жизненного цикла продукта.

"Приятно видеть, что миссия Samsung в области устойчивого развития признана авторитетной организацией, поскольку мы по-прежнему стремимся создавать продукты, заботясь о будущем нашей планеты", – говорит Сеокву Йонг, исполнительный вице-президент и заместитель подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics. "Как крупнейший в мире производитель телевизоров мы осознаем свою ответственность за то, чтобы подавать пример, и будем продолжать использовать технологии для позитивных изменений".

Carbon Trust – это глобальная климатическая консалтинговая компания, основанная правительством Великобритании. Ее миссия заключается в реагировании на изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов (ПГ). Организация рассчитывает сертификацию углеродного следа путем оценки количества генерируемых парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукции, начиная от производства и заканчивая утилизацией, на основе международных стандартов. Примечательно, что эта маркировка не учитывает компенсацию выбросов CO2.

Модели 2023 Neo QLED получили сертификат в знак признания усилий Samsung по снижению веса и энергопотребления продукции.

Далее описаны некоторые ключевые особенности.

Экологически чистая технология дисплея: В телевизорах Neo QLED используется передовая технология отображения, которая повышает энергоэффективность. В этих телевизорах используются квантовые мини-светодиоды, которые имеют меньшие размеры и более точно управляют освещением. Эта технология позволяет повысить контрастность, яркость и точность цветопередачи при одновременном снижении энергопотребления.

Eco Sensor: Eco Sensor от Samsung – это инновационная функция, которая оптимизирует энергоэффективность, интеллектуально регулируя яркость экрана в зависимости от условий окружающего освещения. Это гарантирует, что телевизор использует только необходимое количество энергии, снижая общее энергопотребление.

Телевизоры линейки Neo QLED телевизоры разработаны таким образом, чтобы минимизировать энергопотребление без ущерба для производительности, что позволяет пользователям наслаждаться захватывающим просмотром, потребляя при этом меньше энергии.

В то же время Телевизоры Neo QLED изготовлены из высококачественных компонентов и проходят тщательное тестирование для обеспечения прочности и длительного срока службы. Кроме того, Samsung поощряет ответственную переработку и предоставляет информацию и ресурсы для облегчения надлежащей утилизации электронных устройств.

Samsung также использует экологичные упаковочные решения для своей линейки Neo QLED. Это включает использование переработанных и экологически чистых материалов для упаковки и уменьшение общего размера и веса упаковки, что позволяет минимизировать отходы и транспортные выбросы.

Благодаря интеграции этих функций, ориентированных на устойчивое развитие, и получению сертификата Carbon Trust, линейка Neo QLED 2023 от Samsung демонстрирует приверженность бренда к снижению выбросов CO2, поощрению энергоэффективности и предложению экологически ответственной потребительской электроники.

В число шести сертифицированных моделей входят три Neo QLED 8K и три экрана Neo QLED 4K.

Поскольку Samsung стремится расширить масштабы усилий в указанном направлении, компания рассчитывает получить сертификацию по "углеродному следу" для более чем 20 моделей в этом году в рамках новейшей линейки телевизоров QLED, Crystal UHD и OLED, а также мониторов и информационных табло.

В 2021 году Samsung Neo QLED стал первым экраном, получившим сертификат среди телевизоров с разрешением 4K и выше. Уже в следующем году 16 моделей из линейки Samsung 2022 года, включая 11 моделей из линейки QLED, Crystal UHD и Lifestyle TV, а также пять мониторов и устройств для вывесок, также получили сертификат.

Будучи мировым лидером в области телевизоров уже 17-й год подряд, подразделение визуальных дисплеев Samsung продолжает внедрять экологически безопасные продукты и методы для своих дисплеев.

Более подробную информацию о линейке телевизоров Samsung 2023 года можно найти на сайте www.samsung.com.