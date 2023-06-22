Важно разработать стратегии для успешного перехода к цифровой трансформации Азербайджана - Джейхун Салманов

БАКУ /Trend/ - Важно разработать этапы и стратегии для успешного перехода к цифровой трансформации Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов в ходе панельной дискуссии «Цифровая трансформация и человеческие ресурсы» в рамках Саммита человеческих ресурсов-2023.

По его словам, современное общество сталкивается с последовательными промышленными революциями, и важно отметить, что время перехода между ними сокращается.

«Переход к новой эре требует планирования и последовательного внедрения цифровых технологий, чтобы общество и бизнес-сектор могли адаптироваться и извлечь максимальные преимущества из цифровой экономики. Стоит подчеркнуть важность осознанного подхода к цифровой трансформации. Правильное планирование этапов перехода и их последовательная реализация помогут стране справиться с вызовами и воспользоваться возможностями, которые предоставляет цифровая эпоха», - сказал Салманов.