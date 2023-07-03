Мошенники предлагают зарабатывать на расшифровке аудиозаписей

Эксперты «Лаборатории Касперского» раскрывают подробности необычной схемы мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации — расшифровке аудиозаписей.

Злоумышленники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На них предлагают «выполнять работу, которая не под силу компьютеру, — распознавать аудиофайлы и получать за это деньги». Речь идёт о записях публичных выступлений, семинаров, судебных заседаний, интервью, лекций. Пользователей заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком: задания можно выполнять в любое время суток, а всё, что нужно человеку, — доступ к интернету и знание русского языка.

Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки — якобы в среднем около трёх-четырёх тысяч рублей (60-80 манат). На одном из сайтов было указано, что за четыре месяца работы сервиса в нём зарегистрировалось почти пять тысяч человек, которым суммарно выплатили более 200 тысяч долларов США. В иностранной валюте указывается и стоимость выплат за конкретное задание. Это может быть признаком того, что мошенники применяют схему по всему миру, используя автоматический перевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.

Авторы также отмечают, что у платформы есть партнёрская система — можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. Вероятно, это нужно для того, чтобы пользователи сами распространяли скам-ссылки среди своих контактов.

Жертве нужно зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать на транскрибации. После этого человек получает доступ к платформе. Здесь есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести небольшую сумму денег. Однако никаких денег человек не получает.

«Злоумышленники регулярно обновляют схемы, придумывают новые истории, чтобы обманом выманить у пользователей деньги и конфиденциальные данные. При этом мы видим, что растёт качество фишинговых и скам-ресурсов: так, более качественные вёрстка, дизайн, контент могут ввести в заблуждение даже тех, кто обычно скептически относится к сомнительным предложениям в сети, — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, эксперты по кибербезопасности рекомендуют:

критически относиться к крайне заманчивым и щедрым предложениям в сети;

не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые;

использовать надёжное защитное решение, которое не даст перейти на фишинговый или скам-ресурс, — такое как Kaspersky Premium.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за 1 января — 10 мая 2023 года.