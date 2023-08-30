В Азербайджане запущен бесплатный курс по технологиям 4SI - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции запустил проект «Академия 4Sİ» (Академия Четвертой промышленной революции).

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в социальной сети "X" (Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

“Эта инициатива предлагает платформу для 10 тысяч человек, желающих повысить свою квалификацию в области технологий Четвертой промышленной революции, включая искусственный интеллект, аналитику данных, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие направления. Участники смогут пройти более 700 бесплатных курсов, предоставляемых компанией "Coursera". Проект способствует формированию знаний и навыков в области технологий Четвертой промышленной революции, а также подготовке квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда”, - говорится в публикации.

Отметим, что "Coursera" сотрудничает с более чем 275 ведущими университетами и компаниями, предлагая гибкое, доступное и актуальное для работы онлайн-обучение частным лицам и организациям по всему миру. Компания предлагает широкий спектр возможностей для обучения - от практических проектов и курсов до готовых к работе сертификатов и программ получения степени.