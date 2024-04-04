Баку и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере цифровизации и транспорта

БАКУ/Trend/ — Баку и Санкт-Петербург будут развивать сотрудничество в области цифровизации и транспорта.

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщили в офисе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по итогам его переговоров в Баку.

"Крупные петербургские компании заинтересованы в наращивании контактов с азербайджанскими партнерами. В частности, мы предложили расширить взаимодействие в сфере цифровых технологий, так как в Петербурге работают несколько десятков крупных компаний этой отрасли, развивающих передовые технологии. Мы готовы организовывать бизнес-семинары, круглые столы и встречи предпринимателей", - говорится в пресс-релизе губернатора.

Как стало известно Trend, в частности, прошли первичные переговоры российской компании "Arman", производящей оборудование по техники безопасности (применяется для эксплуатации в агрессивных средах (нефтегазовая и химическая промышленность), условиях повышенной вибрации (транспорт)) с представителями компании SOCAR, "Азербайджанским каспийский морским пароходством" (ASCO).

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