Visa запустила новый инструмент управления регулярными платежами

БАКУ /Trend/ - Visa запустила Subscription Manager - новую комплексную услугу для финансовых учреждений, которая предоставляет держателям карт Visa возможность легко и удобно отслеживать подписки прямо с мобильного устройства, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным компании, Subscription Manager уже доступен в Азербайджане.

Мировой рынок подписочных сервисов стабильно растет. Ожидается, что к 2025 году его стоимость достигнет ошеломительных 406 миллиардов долларов США.

По мере того, как потребители все больше пользуются подписочными сервисами в таких секторах, как розничная торговля, продовольственные товары и т. д., им становится все сложнее управлять многочисленными платежами.

Новый инструмент Visa Subscription Manager помогает собрать ключевые аспекты регулярных платежей в одном месте, позволяя держателям карт видеть, где хранятся данные их карт, просматривать, какие регулярные платежи списываются с карт и прекращать эти платежи.

"Отслеживать особенности условий каждой платформы бывает сложно, что потенциально может привести к незамеченным взысканиям средств даже после отмены подписки. Наша цель — сделать этот процесс проще и убедиться, что держатели карт точно знают, кому и когда поступают их средства", — прокомментировала старший вице-президент, региональный менеджер Visa в 17 странах Кристина Дорош.

Отмечается, что ожидания потребителей относительно бесшовных и безопасных цифровых платежей растут, поэтому эмитентам важно идти в ногу с их запросами.

Быстрое внедрение новых цифровых финансовых инструментов и услуг способствует этому переходу, и потребители все чаще используют приложения и мобильные кошельки для управления средствами. Также сообщается, что более половины опрошенных потребителей стали использовать мобильные кошельки только в прошлому году.

Отметим, что Subscription Manager - это новейшее дополнение к пакету Visa Digital Enablement, обширному набору инструментов и гибких решений, помогающих эмитентам предложить лучший цифровой опыт держателям карт.

Также отметим, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.