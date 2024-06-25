ОАО "Азеркосмос" и чешская компания подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" подписало меморандум о сотрудничестве с чешской компанией "PEKASAT SE", сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ОАО, меморандум о взаимопонимании направлен на расширение совместимости наземных станций и новые бизнес-возможности для операций с низкоорбитальными спутниками.

Сообщается, что стороны будут сотрудничать в сфере телеметрии, то есть приема сигналов управления и отправки команд на спутники, передачи больших объемов данных со спутников и обмена опытом в эксплуатации наземной инфраструктуры с клиентами как в Азербайджане, так и в Чехии.

Отметим, что "PEKASAT SE" - европейское акционерное общество, расположенное в Брно, Чехия. Компания специализируется на предоставлении услуг по антенным системам, IT и облачным решениям для спутниковых операторов и других клиентов через собственные наземные станции.

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.

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