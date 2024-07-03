ОАО "Азеркосмос" и компания "Star.vision" подписали меморандум о взаимопонимании (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" и китайская технологическая компания "Star.vision" подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду Trend.

Согласно данным ОАО, церемония подписания состоялась в рамках визита делегации компании "Star.vision" в Азербайджан.

Основной целью меморандума является стратегическое сотрудничество в направлениях совместной разработки и применения необходимых алгоритмов спутниковых и орбитальных испытаний, где применяются решения искусственного интеллекта, разработанные "Star.vision". Это также включает в себя совместную реализацию и обмен опытом в области передовых цифровых инициатив, направленных на изменение ландшафта наблюдения Земли с помощью искусственного интеллекта и спутниковых технологий.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, в рамках встречи руководство "Азеркосмос" пригласило компанию "Star.vision" принять участие на мероприятии COP29.

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.

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