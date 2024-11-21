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Рашад Набиев обсудил с пакистанским коллегой вопросы сотрудничества в области авиации

ИКТ Материалы 21 ноября 2024 10:56 (UTC +04:00)
Рашад Набиев обсудил с пакистанским коллегой вопросы сотрудничества в области авиации

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в области транспорта, в частности, авиации.

В то же время состоялся обмен мнениями о совместной деятельности авиационных операторов Азербайджана и Пакистана.

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