Услуга дата-кредита через «Internet Kredit» для абонентов Nar

БАКУ /Trend/ - Nar, доступный мобильный оператор, предлагает своим абонентам возможность заказывать интернет-пакеты через услугу «Internet Kredit», если на балансе недостаточно средств. Абоненты могут запросить 200 МБ дата-кредита, набрав *771#200#YES, или 800 МБ, набрав *771#800#YES.

Стоимость 200 МБ дата-кредита составляет 0.68 AZN, а 800 МБ — 1.88 AZN. Эти суммы включают полную стоимость дата-пакета, плату за услугу и комиссию за запрос. Общая сумма будет списана при пополнении баланса абонента.

Абоненты могут запросить несколько дата-кредитов, при условии, что общая сумма кредита не превышает доступный кредитный лимит. Текущую задолженность по дата-кредиту можно отслеживать, набрав *771#150#YES.

Перед использованием услуги «Internet Kredit» абоненты могут проверить возможность получения кредита, набрав *771#7#YES. Для получения дополнительной информации посетите сайт nar.az/InternetKredit.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.