Туркменистан объявил тендер в рамках проекта по месторождению "Галкыныш"

24 июля 2019 10:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан заинтересован в агропартнерстве с Аргентиной
Бизнес 10:45
В регионах Туркменистана будут развивать газохимический кластер
Бизнес 10:45
В Туркменистане внедряют страхование имущества предприятия
Бизнес 10:44
Туркменистан наращивает экспортные возможности
Бизнес 10:31
"Лукойл Узбекистан" объявил тендер
Тендеры 09:35
"КТК-Казахстан" продлил тендер на поставку инструментов
Тендеры 09:28
Лента новостей
Грузия и Турция планируют увеличить объем поставок
Финансы 10:50
Обновляется системы водоснабжения и канализации города Ширван (ФОТО)
Экономика 10:48
В Грузии индекс цен на отели вырос на 1,5 процента
Бизнес 10:47
В МИД Ирана назвали неприемлемым заявление Трампа о войне в Афганистане
Иран 10:47
Туркменистан заинтересован в агропартнерстве с Аргентиной
Бизнес 10:45
Крупное казахстанское предприятие по переработке нефти превысило запланированные объемы производства
Энергетика 10:45
В регионах Туркменистана будут развивать газохимический кластер
Бизнес 10:45
В Туркменистане внедряют страхование имущества предприятия
Бизнес 10:44
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:42