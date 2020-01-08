Трест SOCAR закупит инертные материалы

8 января 2020 09:23 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год (Интервью)
Энергетика 08:00
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" продлил тендер на закупку насосных труб
Тендеры 7 января 16:54
Туркменистан закупит оборудование для испытания автозапчастей
Тендеры 7 января 14:08
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит преобразователи
Тендеры 7 января 13:45
Оператор казахстанской почтовой сети закупит дизтопливо
Энергетика 7 января 13:23
Казахстанская компания закупит стройматериалы
Тендеры 7 января 09:19
Лента новостей
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты
Центральная Азия 09:35
В Boeing изучают информацию о крушении украинского лайнера в Иране
Общество 09:35
Иран атаковал ракетами объекты США - эскалация ситуации в регионе
В мире 09:30
Иранские ракеты попали по той части авиабазы в Ираке, где не было военных США
Политика 09:29
В Азербайджане участились молнии, град, ливни
Общество 09:25
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США
Политика 09:20
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
Общество 09:19
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли
Происшествия 09:18
Верховный лидер Ирана выступит с речью в Гуме
Политика 09:15