В западном регионе Туркменистана объявлен тендер на застройку села

20 января 2020 11:53 (UTC+04:00)

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