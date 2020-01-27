CNPC ищет подрядчиков для строительства в Туркменистане объектов для газосборной станции

27 января 2020 09:22 (UTC+04:00)

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