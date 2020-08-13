Азерэнержи закупит краски
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Хулуси Акар: Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня
Президент Ильхам Алиев: Военные учения - очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства
Новый закон расширит охват активных программ занятости и выплат по страхованию от безработицы — минтруда Азербайджана
В рамках азербайджано-турецких совместных учений прошел "День высокопоставленных наблюдателей" (ФОТО/ВИДЕО)
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО)
В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря" (ФОТО)
Хулуси Акар: Мы до конца с Азербайджаном в его борьбе против Армении, учинившей Ходжалинский геноцид, оккупировавшей Нагорный Карабах
Севрский договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции и разорван как ненужный лист бумаги - профессор
Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с членами Американского еврейского комитета (ФОТО)
Полиция Лос-Анджелеса подала в розыск армян, напавших на азербайджанцев перед генеральным консульством Азербайджана
Все въезды и выезды в нашем селе были перекрыты - изгнанный из Армении азербайджанец рассказал о пережитом в ту пору