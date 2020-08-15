Нефтегазовая компания Казахстана закупит измерительные приборы
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Окончательного решения об открытии крупных торговых центров пока нет - помощник Президента Азербайджана
Желающие вернуться в Азербайджан на своем автомобиле должны обратиться в посольства и Оперативный штаб - помощник Президента
Послабления в отношении объектов общепита в Азербайджане не распространяются на свадьбы - зампред госналоговой службы
Сотрудники полиции находятся на передовой борьбы с коронавирусом в Азербайджане - помощник Президента
В случае появления на рынке сертифицированной вакцины будет проделана работа по ее закупке - помощник Президента Азербайджана
При послаблениях карантина нужно быть готовыми к определенному росту числа заражений коронавирусом - TƏBİB
В ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" прошло совещание в формате видеоконференции по текущему состоянию производственного процесса в ООО Azərpambıq ASK
Вопрос возобновления учебного процесса в Азербайджане изучается в комплексной форме - Хикмет Гаджиев
В Азербайджане объявлены правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей в рамках вступительных экзаменов
В кафе и ресторанах Азербайджана запрещается курение кальяна и нахождение за столом более шести человек
Ибрагим Калын: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана
В Азербайджане утвержден Порядок оформления ипотечной бумаги, закрепляющей ипотечное право на недвижимость
Минобразования Грузии и ЮНИСЕФ сотрудничают с целью безопасного функционирования школ в условиях пандемии
Клеветнические кампании антиазербайджанских сил не способны запятнать репутацию Азербайджана - депутат