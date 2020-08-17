Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку химикатов
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проводят совместные мероприятия в воинских частях в прифронтовой зоне (ФОТО)
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Комментарии Армении по Восточному Средиземноморью — проявление вседозволенности и безответственности - МИД Турции
Служба электронной безопасности обеспечила внедрение в Азербайджане различных сервисов компаний Shadowserver и Microsoft
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проводят совместные мероприятия в воинских частях в прифронтовой зоне (ФОТО)