Управление здравоохранения Баку объявляет тендер по ремонту зданий и оборудования
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Глава Палаты аудиторов Азербайджана заявил о значимости проектов на освобождённых от оккупации землях
«Мобильная глазная клиника» Azercell приняла участие в акции для вынужденных переселенцев, проведенной по инициативе ООН (ФОТО)
Операторы кабельного телевидения готовы к полному развертыванию сетей на освобожденных территориях Азербайджана в кратчайшие сроки
Палата аудиторов Азербайджана отметила важность аудита в переоценке возможностей освобожденных территорий
С этих позиций армянские ВС обстреливали подразделения азербайджанской армии с первых дней войны (ФОТО)
В Азербайджане медработникам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19, выплачены срочные надбавки за октябрь
Президент Ильхам Алиев: Несколько лет назад в Агдамской мечети побывали послы стран-сопредседателей Минской группы. Почему не подняли вопрос?
Президент Ильхам Алиев: Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, когда мы вернемся
Президент Ильхам Алиев: Я сказал, Пашинян, лично ты сам должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого
Президент Ильхам Алиев: Мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили Шушу
Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой структуры
Президент Ильхам Алиев: Нам удалось получить необходимую международную поддержку в главном для нас вопросе
Президент Ильхам Алиев: Некоторые международные организации не желали указывать в документах кто является захватчиком
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не создали необходимую правовую базу для урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами
Президент Ильхам Алиев: Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский район без единого выстрела
Совет печати Азербайджана обратился к российскому медиа-сообществу в связи с деятельностью автора проекта «WarGonzo»
АО «Узбекнефтегаз» и «Газпромбанк» обсудили основные условия привлечения кредитных средств российского банка
Длительное применение противомикробных препаратов создает угрозу для общественного здравоохранения - ВОЗ
Музыкальное сокровище Карабаха – Международный центр мугама о создателе азербайджанского тара Садыхджане