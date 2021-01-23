Почтовый оператор Казахстана привлечет услуги по авторемонту
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Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie
В рамках авторского проекта "Актуально с Сахилем Керимли" обсуждены проблемы в области государственного языка в Азербайджане (ВИДЕО)
Университет АДА осуществит проект социологического исследования на тему прогнозирования и эффективного проведения репатриации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
В Армении усиливается внутренняя напряженность - армянские матери против отправки своих детей в Карабах
Должна быть проделана работа для устранения психологической травмы у семей, пострадавших от войны – Госкомитет Азербайджана
Начинается период возрождения земель, которые долгое время удерживались под оккупацией – посол Азербайджана во Франции