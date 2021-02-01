Чуанцинская Буровая Инженерная Компания в Туркменистане объявляет тендер
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Азербайджанские специалисты пройдут дополнительные тренинги для разминирования территории будущего аэропорта в Физули (ФОТО)
По активности пользователей Twitter впервые за последние 5 лет занимает первое место на медиа рынке Азербайджана
Стартовала деятельность Центра развития регионального потенциала по Кавказу и Центральной Азии при МВФ
Рост тарифов на водоснабжение увеличит число круглосуточно обеспеченных водой абонентов с 80 до 100% – Азерсу
Функционирование Турецко-российского совместного мониторингового центра очень важно для устойчивого мира на освобожденных территориях – депутат
Министр образования Азербайджана выразил надежду на скорое полное возобновление очного процесса обучения
Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности
Самый популярный в соцсетях азербайджанский фильм "Люгер": Я выплеснул наружу всю накопившуюся энергию (ФОТО)
Если иммунитет к коронавирусу сформируется у 70% населения, эпидемический процесс остановится - минздрав Азербайджана
Ущерб, нанесенный армянами азербайджанским историческим памятникам, превысит 88 млрд манатов - Рабочая группа
Взвешенная политика и мудрость Президента Ильхама Алиева ведут Азербайджан от победы к победе - спикер парламента
Узбекистан сотрудничает с международными фининститутами для улучшения системы питьевого водоснабжения
Во время Второй Карабахской войны азербайджанцы целенаправленно гражданские объекты не трогали - испанский журналист
Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство