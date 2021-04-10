Дочерняя компания казахстанского АО закупит цемент
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В Баку проводится третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии
За отказ предоставить карты минных полей на Армению следует наложить санкции – азербайджанский депутат
Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами карабахского конфликта – МИД
Среди военнослужащих Нахчыванского гарнизона проведено первенство по бегу на 3 тыс. метров (ФОТО/ВИДЕО)
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии