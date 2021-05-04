ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» объявило тендер
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Обучение студентов из социально уязвимых групп в Азербайджане и в этом году будет оплачиваться государством
Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес - депутат
Шоу с участием азербайджанских исполнителей стало грандиозным событием года на российском телевидении (ФОТО)
Было бы правильнее, если бы МИД Армении принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана
Комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе даст политико-правовую оценку армянской агрессии
Состоялась очередная видеоконференция делегаций железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана и Иран
Развитие транспортной информационной системы Азербайджана приведет к свободному перемещению товаров в рамках CAREC - министр
Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях – турецкий министр
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно должны вакцинироваться от COVID-19 – минздрав Азербайджана
Важнейшая миссия после Победы: обеспечить полное возвращение в Карабах его истинных хозяев - видеопроект