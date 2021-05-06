Минстрой Туркменистана продлил тендер на строительство объектов

Тендеры 6 мая 2021 17:06 (UTC+04:00)
Минстрой Туркменистана продлил тендер на строительство объектов
В Баку временно перекрывается движение по одной из улиц
В Баку временно перекрывается движение по одной из улиц
Первый замглавы ИВ Сабаильского района Баку освобождена от должности
Первый замглавы ИВ Сабаильского района Баку освобождена от должности
Прошла презентация книги воспоминаний Сурайи Агаоглу “Bir ömür belə keçdi” (ФОТО)
Прошла презентация книги воспоминаний Сурайи Агаоглу “Bir ömür belə keçdi” (ФОТО)
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