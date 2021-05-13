Регион Туркменистана объявил тендер на выбор строительных подрядчиков

Тендеры 13 мая 2021 14:31 (UTC+04:00)
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