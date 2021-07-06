Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер на закупку товаров
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Министр здравоохранения России ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета (ФОТО)
Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО)
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение
Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО)
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО)
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)