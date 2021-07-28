Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медоборудования
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Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде (ФОТО)
Сегодня более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей
Азербайджан остается одним из приоритетных рынков для внедрения российских ИТ решений - министерство
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском районе в очередной раз подверглись интенсивному обстрелу, двое военнослужащих получили ранения - минобороны
Участники свадеб обязательно должны иметь документ о вакцинации от COVID или сертификат об иммунитете - минэкономики Азербайджана
Штат Оклахома хочет привлечь в Азербайджан свои компании, работающие в сфере сельского хозяйства - американский губернатор
Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта – Сергей Бабурин на платформе Baku Network (ВИДЕО)
В Баку представлен международный проект в digital format, объединивший оригинальное творчество (ФОТО)