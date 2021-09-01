«Туркменгаз» объявил международный тендер на ремонт силовых турбин
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Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт
Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать - кыргызстанский журналист
Надеюсь, что на освобожденных азербайджанских землях никогда больше не будет войны - боснийский журналист
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов страны, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх “Токио-2020”
Госрекламное агентство Азербайджана направит свыше 150 тыс. манатов на приобретение автотранспортных средств
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)