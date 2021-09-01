«Туркменгаз» объявил международный тендер на ремонт силовых турбин

Тендеры 1 сентября 2021 10:11 (UTC+04:00)
«Туркменгаз» объявил международный тендер на ремонт силовых турбин
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Бакинский джаз-фестиваль и в этом году пройдет с участием зарубежных музыкантов
Хосров и Ширин в кино – азербайджанская драма сквозь призму современных событий (ФОТО)
Хосров и Ширин в кино – азербайджанская драма сквозь призму современных событий (ФОТО)
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