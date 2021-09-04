ЛУКОЙЛ Узбекистан объявил тендер на выполнение работ по перфорации взрывчатых веществ в скважинах
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Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек
В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)