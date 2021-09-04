ЛУКОЙЛ Узбекистан объявил тендер на выполнение работ по перфорации взрывчатых веществ в скважинах

Тендеры 4 сентября 2021 09:25 (UTC+04:00)
ЛУКОЙЛ Узбекистан объявил тендер на выполнение работ по перфорации взрывчатых веществ в скважинах
В Баку открылся Международный фестиваль ANIMAFILM (ФОТО)
В Баку открылся Международный фестиваль ANIMAFILM (ФОТО)
Азербайджанские ковры будут представлены на международной выставке в Москве
Азербайджанские ковры будут представлены на международной выставке в Москве
Фильм азербайджанского режиссера в &quot;Кыргызстане – стране короткометражных фильмов&quot; (ФОТО)
Фильм азербайджанского режиссера в "Кыргызстане – стране короткометражных фильмов" (ФОТО)
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