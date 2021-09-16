НПЗ в Туркменистане объявил тендер на закупку материалов и оборудования
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Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья
По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации организовано шествие к мемориалу в честь турецких шехидов в Аджыдере (ФОТО/ВИДЕО)
Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)
Военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана являются месседжем Армении и ее покровителям (ВИДЕО)