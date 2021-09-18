Бакметрополитен закупит изоляционные материалы
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Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО)
Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО
ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для построения лучшего будущего после Второй Карабахской войны
Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе носит предвзятый характер – глава Госкомитета Азербайджана (ФОТО)
Армяне совершили в Карабахе геноцид против историко-культурного наследия - глава Ассоциации омбудсменов ОИС