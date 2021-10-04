Бакметрополитен объявил тендер на установку систем пожаротушения
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит независимую политику, и никто не должен вмешиваться в наши внутренние дела
Японская TET International Development готова производить табачную продукцию в Карабахе - президент компании (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев: В многовековой истории нашего народа не было Победы, подобной той, что была одержана во второй Карабахской войне
Президент Ильхам Алиев: Строительство в Джоджуг Марджанлы мечети, подобной мечети Говхар ага, имеет символическое значение
Президент Ильхам Алиев: Вернуть всего спустя год жизнь на полностью разрушенные территории свидетельствует о большом потенциале
Продолжается строительство ЛЭП и линий оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан
Транспорт и логистика обладают потенциалом для укрепления экономических отношений Туркменистана и России - президент
TET International Development планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за месяц на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты Центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильского мемориального комплекса и дал старт восстановлению города Джебраил
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Госпогранслужбы в Джебраиле
Президент Ильхам Алиев заложил в Джебраиле фундамент совместного сервисного центра ОАО «КамАЗ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод»
Еще 50 семьям шехидов, инвалидам и Героям Отечественной войны Азербайджана предоставлены квартиры (ФОТО)
Освобождение Джебраила стало для нас очень большим морально-психологическим преимуществом, а для противника - тяжелым ударом (видеопроект «Актуально с Сахилем Керимли»)
В Баку состоялось торжественное открытие бюста Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев в албано-удинской церкви: Если бы она была армянской, то разве они привели бы ее в такое состояние?! (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: В «метрике» Саргсяна написано Сержик, позже он переделал это на Саргсян Серж
Президент Ильхам Алиев: Предпринимаются конкретные шаги, связанные с рациональным использованием водных ресурсов, имеющихся на наших освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев: Освобождение села Талыш и Суговушана давало нам большое моральное преимущество (Полная речь)