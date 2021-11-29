Казахстанский НИИ закупит аккумуляторы
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Бывший заместитель Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса назначен на высокий пост в Украине
SOCAR оптимизирует производство топлива на Бакинском НПЗ в соответствии с международными стандартами (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Надо жить с открытым сердцем и уметь чувствовать чужую душу - цитаты мэтра изобразительного искусства Таира Салахова
Азербайджан планирует экспортировать топливо местного производства на рынки соседних стран (Эксклюзив)
Дальновидные идеи общенационального лидера Гейдара Алиева претворяются в жизнь - итоги Ашхабадского саммита
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Снижение цен на транспортировку и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном увеличит объем торговли (Эксклюзив)
Декларация ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева - американский эксперт
Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана - официальный представитель правительства