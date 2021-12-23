БТА привлечет услуги по нанесению дорожной разметки
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Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева
Новый коридор, который соединит Персидский залив с Черным морем, поспособствует развитию торгово-экономических связей между Ираном, Азербайджаном и Грузией - генконсул
Благодаря мудрой и победоносной политике Президента Ильхама Алиева каждый гражданин страны сегодня ходит с высоко поднятой головой
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Совета министров и министра иностранных дел Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки «Благодарность» (Gratitude) бразильской художницы Нины Пандольфо (ФОТО/ВИДЕО)
Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы в Карабахе - Али Асадов
Принятые в Азербайджане меры по предотвращению распространения COVID-19 привели к экономическому росту в 2021 г. - Микаил Джаббаров
Азербайджан направил письмо Google в связи с искаженными топонимами своих освобожденных территорий – МИД (Эксклюзив)
Безупречная и выверенная политика Президента Ильхама Алиева предопределила освобождение Карабаха от армянской оккупации - Олжас Сулейменов
Азербайджан является одним из ключевых бенефициаров высоких цен на газ и повышенного спроса в европейском регионе - Газпромбанк
В Баку открылась выставка "С любовью к жизни Микаил Абдуллаев", посвященная 100-летию выдающегося живописца и графика (ФОТО)
Иран намерен развивать сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - министр
Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний по поводу участия в восстановлении освобожденных территорий - министр