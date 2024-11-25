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На Абшероне проведут работы по благоустройству на 1,8 миллиона манатов

Тендеры Материалы 25 ноября 2024 17:21 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В городе Хырдалан Абшеронского района будут проведены работы по благоустройству.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим представительство главы исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалану начало подготовку.

Так, на участке дороги Баку-Сумгайыт - от экологического поста до Масазырского круга буду проведены работы по гидрофобизации каменного забора, покраске водно-дисперсионными лаками, демонтаж непригодной для использования штукатурки, качественная штукатурка декоративным раствором, эмульсионная окраска каменного забора, грунтовка битумом, покрытие мелкозернистого асфальтового покрытия на тротуары, установка беседки (металлической с деревянным сиденьем, размером 6х4м) и т.д.

Организация доверила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью Proqress İnşaat EN и заключила с ним договор стоимостью 1.803.006.02 AZN (1 миллион 803 тысяч 6 манатов 2 гяпика).

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