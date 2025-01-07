В Шахбузе будет построен мемориальный комплекс "Шехидляр"

БАКУ /Trend/ - Стал известен объем средств, выделяемых на строительство мемориального комплекса "Шехидляр" в городе Шахбуз Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим исполнительная власть Шахбузского района завершила подготовительные работы.

ИВ поручила выполнение указанных работ ООО "Construction Business Group" и заключила с ним договор на сумму 683,1 тыс. манатов.

Отметим, что ООО "Construction Business Group", которое построит в районе мемориальный комплекс памяти шехидов, было зарегистрировано в 2019 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом в 1 120 манатов является Бабаев Эльмир Вагиф оглу.