Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Тендеры

В Шахбузе будет построен мемориальный комплекс "Шехидляр"

Тендеры Материалы 7 января 2025 19:14 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Стал известен объем средств, выделяемых на строительство мемориального комплекса "Шехидляр" в городе Шахбуз Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим исполнительная власть Шахбузского района завершила подготовительные работы.

ИВ поручила выполнение указанных работ ООО "Construction Business Group" и заключила с ним договор на сумму 683,1 тыс. манатов.

Отметим, что ООО "Construction Business Group", которое построит в районе мемориальный комплекс памяти шехидов, было зарегистрировано в 2019 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом в 1 120 манатов является Бабаев Эльмир Вагиф оглу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости