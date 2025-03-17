Будет спроектировано внешнее электроснабжение Физулинского Центрального парка

БАКУ /Trend/ - Будут проведены работы по проектированию внешнего электроснабжения проекта Физулинского Центрального парка.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Фонд возрождения Карабаха уже завершил соответствующую работу.

Фонд поручил проектирование работ в парке ООО "Uni Enerji Layihə" и заключил ним договор.

Согласно договору, ООО было выплачено 15,3 тысячи манатов.

Отметим, что в освобожденном от оккупации Физулинском районе с целью реконструкции инфраструктуры, восстановления экологического баланса создается Центральный парк.

Учитывая потребности населения, которое будет там проживать, и запрос на массовый отдых, планируется создание парка на территории площадью 22,47 гектара.

На территории парка предусмотрены зоны отдыха, открытые зеленые площадки, зоны для пикников и спорта, амфитеатр, кафе-рестораны и другие объекты.