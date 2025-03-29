Консорциум TAP объявит тендер на закупку газа

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) объявит тендер на закупку газа, необходимого для ее операционной деятельности, включая топливо для компрессорных станций, сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию.

Основные моменты тендерного процесса приведены ниже:

Период поставки: с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2027 года с возможностью продления до 30 сентября 2028 года.

Пункты доставки:

- TAP Virtual Trading Point (VTP), доступный для участников TAP, обладающих контрактами на транспортировку с гарантированной мощностью на соответствующий период.

- Точки соединения в Меленджуньо, Неа Месимвриа или Комотини, доступные для участников TAP, бронирующих прерываемую транспортировочную мощность на соответствующий период.

Дополнительно:

- Точка соединения в Меленджуньо, Италия, для перезагрузки газа, используемого в Приемном терминале трубопровода TAP.

Отметим, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставок газа в различные страны Европы.

TAP предлагает прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора — 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.