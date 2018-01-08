Минкультуры о странах, обеспечивших основной поток туристов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Число иностранных туристов, приехавших в Азербайджан в 2017 году, стало рекордным.

Число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в прошлом году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек, сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма. Это самый высокий показатель, который наблюдался до сих пор.

Из них 853 082 человека – граждане России, 537 710 - Грузии, 362 597 - Ирана, 301 553 – Турции, 102 360 - Объединенных Арабских Эмиратов, 62 454 – Ирака, 57 756 - Украины, 33 273 - Саудовской Аравии, 381 213 человек - других стран.

Больше всего иностранных туристов было в июле (313 515 человек).

В общем количестве иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в 2017 году, преобладали граждане России (31,6 процента), Грузии (19,9 процента), Ирана (13,4 процента), Турции (11,2 процента) и ОАЭ (3,8 процента).

В ушедшем году странами, показавшими наибольший роста туристов, были Иран, ОАЭ, Россия и Саудовская Аравия.

В прошлом году из Саудовской Аравии в Азербайджан приехало в 4,5 раза больше туристов, из Омана – в 7,4 раза, из ОАЭ – в 1,9 раза, из Ирана – в 1,4 раза, из Индии – в 2,3 раза больше туристов, чем в 2016 году.

Однако Азербайджан посетило мало турецких граждан (11 790 человек).

Зато увеличилось число туристов из европейских стран, стран Персидского залива и Ближнего Востока, Азии, Африки и США.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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